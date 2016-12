Surprize in lotul nationalei Moldovei pentru amicalul cu Qatar din luna ianuarie. Antrenorul selectionatei a inclus 4 jucatori noi, printre care unul din Divizia A - VIDEO

Dupa ce a fost la cateva meciuri din Divizia A, Igor Dobrovolski a adus o surpriza in lotul largit pentru meciul cu Qatar de pe 17 ianuarie de la Doha. Artiom Zabun, atacantul celor de la Victoria Bardar a fost inclus in lista celor 27 de fotbalisti anuntata astazi. Printre jucatorii inclusi in lotul largit mai sunt atacantii Sergiu Platica de la Speranta, Eugeniu Rebenja de la Sheriff, dar si mijlocasul Dinu Graur de la Milsami.

In lista celor 27 jucatori anuntati se numara 9 fotbalisti de la Milsami, 5 de la Sheriff Tiraspol, 2 de la Zimbru, dar si 3 jucatori care evolueaza in campionatele din afara tarii. Cel mai bun fotbalist moldovean, Alexandru Gatcan va rata meciul cu Qatar pentru ca se va afla in cantonament alaturi de echipa sa de club, FC Rostov.

Alexandru GATCAN, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: “E rau ca se va juca pe 17 ianuarie si nu toti vor putea participa, dar la acel din martie cred ca toti vor putea participa si o sa fie benefic.”

Dupa partida cu Qatar, Moldova va mai disputa in luna martie doua meciuri amicale contra Turciei si San Marino.