Surprize in preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Olanda risca sa rateze calificarea dupa ce a fost batuta de Bulgaria, iar Portugalia a invins-o pe Ungaria - VIDEO

Ronaldo a inscris pentru 2 la 0 in minutul 36, dupa ce Silva a deblocat tabela de marcaj. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de acelasi Ronaldo, din lovitura libera.

Dupa dubla de aseara, Ronaldo a ajuns la 70 de goluri in tricoul nationalei in 137 de partide. Surpriza serii a venit din partea selectionatei Olandei. Portocala mecanica a fost invinsa de selectionata Bulgariei, scor 0 la 2. Gazdele au rezolvat partida pana in minutul 20.

Astfel, Olanda ocupa locul 4 in grupa A, cu 7 puncte acumulate si are sansa sa rateze mondialul din 2018. Lidera grupei, Franta, nu a intalnit probleme in meciul cu Luxemburg si s-a impus cu 3 la 1. Giroud si Griezmann au marcat pentru gazde.Ambianta

Franta este lidera grupei A si are 13 puncte la activ dupa 5 meciuri disputate.