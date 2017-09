Surprize mari in Cupa Rusiei. TSKA, Locomotiv si Zenit, eliminate din competitie de echipe din liga secunda - VIDEO

Zenit are un parcurs splendid in campionat, insa in cupa nu a reusit sa treaca de saisprezecimi. Problemele au inceput pentru gazde in minutul 10, cand Mevlja a fost eliminat pentru un fault. Dinamo Sankt-Petersburg a jucat curajos si a inscris de doua ori, prin Kulishev si Barsov.

In repriza secunda, Zenit si-a revenit. Paredes a redus din diferenta...

iar Poloz a facut 2 la 2. Scorul a ramas egal pana la finalul timpului regulamentar, asa ca s-a ajuns in prelungiri. Aici, Dinamo a obtinut un penalty, dupa ce Barsov a fost faultat in careu. Kulishev a marcat de la punctul cu var.

3 la 2 si Zenit este eliminata din Cupa Rusiei. A parasit competitia si detinatoarea trofeului, Lokomotiv Moscova. Feroviarii au pierdut pe terenul unei alte formatii din liga secunda, Krilia Sovetov, scor 2 la 3. Klenkin a marcat golul decisiv, in overtime.



Intr-o alta partida, TSKA Moscova a cedat pe terenul gruparii Avangard Kursk, scor 0 la 1.