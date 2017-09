Tara Galilor, adversara Moldovei de marti din preliminariile Campionatului Mondial, a invins la limita selectionata Austriei - VIDEO

De mai putin de 5 minute a avut nevoie Ben Woodburn pentru a inscrie. Intrat in teren in minutul 69, pustiul de doar 17 ani a salvat Tara Galilor la primul sau meci la nationala si a adus victoria minima, scor 1 la 0, in fata Austriei. Tot ieri, Georgia a remizat pe teren propriu contra Irlandei, 1 la 1.

Favoriti clari, oaspetii au deschis scorul inca in minutul 4. Totusi, gazdele au reusit sa produca surpriza. Qazaishvili a adus un punct pentru georgieni.

Dupa 7 meciuri disputate, Serbia este lider in grupa D, cu 15 puncte acumulate. Pe doi este Irlanda, cu 13 puncte. Tara Galilor ocupa locul 3 in grupa.