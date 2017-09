Tara Galilor are nevoie de o victorie in meciul cu Moldova pentru a ramane in cursa calificarii la mondiale. Gareth Bale de la Real Madrid este pregatit sa inscrie pe Zimbru - VIDEO

Gareth BALE, ATACANT TARA GALILOR: “Nu m-ar deranja să înscriu ca să-mi ajut echipa. Nu contează cine marchează, este un joc de echipă. Dacă eu voi juca groaznic, iar echipa va învinge cu 1 la 0, voi fi cea mai fericită persoană.”

Tara Galilor are 11 puncte acumulate in acest moment, iar pentru a mai spera la calificare, galezii trebuie sa castige toate cele 3 meciuri ramase in campania preliminara. Bale este cosmarul tricolorilor. Atacantul celor de la Real Madrid a reusit dubla in meciul din Tara Galilor toamna trecuta.

Gareth BALE, ATACANT TARA GALILOR: “Suntem bine pregătiţi şi încrezători. Ştim că Moldova ne poate crea dificultăţi, însă vom da totul pentru a acumula 3 puncte şi a ne îmbunătăţi şansele la calificare.”

O singura victorie are Moldova in meciurile directe cu Tara Galilor. In 1994 tricolorii au invins spectaculos acasa cu 3 la 2. Chris Coleman, antrenorul actual al galezilor, a fost prezent in lotul de atunci.

Chris COLEMAN, ANTRENOR TARA GALILOR: “În locul în care ne-am cazat atunci, nu era electricitate. Bucătarul nostru nu putea găti şi nu am prea avut ce să mâncăm sau să bem. Dar dacă să fim sinceri, nu eram o echipă prea bună la acea vreme. Acum fotbalul din Moldova este la un nivel mult mai înalt, iar condiţiile sunt mult mai bune.”

Stadionul Zimbru va fi plin in aceasta seara. Ultimele bilete la meci s-au vandut weekend-ul trecut. Partida dintre Moldova si Tara Galilor se va disputa astazi, de la 21:45.