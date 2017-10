"Tata, azi am ajuns NUMARUL 1!" Discutia emotionanta dintre Simona si tatal sau: "Am plans amandoi, i-am zis ca vorbim mai tarziu cand ne mai potolim!" - GALERIE FOTO

Stere Halep a dezvaluit discutia pe care a avut-o cu Simona la cateva minute dupa ce fata lui a devenit numarul 1 mondial.

A fost o discutie scurta, pentru ca ambii au inceput sa planga de fericire.

"Mi-a spus , asta mi-a spus. Apoi am izbucnit in lacrimi si am zis sa vorbim mai tarziu, cand ne mai potolim. Eu am plans mai mult ca ea."



Tatal Simonei a primit primul telefon de felicitare de la Gica Hagi.

"Infragerile sunt cele mai bune, pentru a parcurge un drum atat de lung. La ea nu a fost noroc, a fost multa munca si truda. Ea trebuie sa munceasca mult pentru a realiza lucruri mari. Primul telefon l-am primit de la Gica Hagi. Ne-a urat sa ramanem numarul 1 si sa castige Grand Slam-uri", a mai spus Stere Halep la DigiSport.