Teapa luata de McGregor dupa lupta cu Mayweather. Ce va pati luptatorul irlandez

Irlandezul Conor McGregor va ramane fara titlu! Din cauza absentei mult prea mari din octogon, cauzata si de intrarea in ringul de box pentru lupta cu Mayweather, Dana White a decis sa-i ia centura castigata in urma cu 14 luni in fata lui Eddie Alvarez, cea pentru care se vor lupta Tony Ferguson si Khabib Nurmagomedov pe 7 aprilie.

Centura UFC Lightweight il avea pe Ferguson campion interimar dupa ce acesta l-a invins pe Kevin Lee la UFC 216. McGregor a discutat cu UFC pentru a reveni in ring insa Dana White a decis ca absenta a fost prea lunga astfel ca titlul va fi pus in joc in lupta ce va avea la New York intre Ferguson si Nurmagomedov, McGregor ramanand cu buza umflata.

Conor McGregor ar urma sa lupte cu castigatorul acelui meci: "Nu cred ca McGregor vrea sa mai lupte pana in august-septembrie, dar daca asteptam pana atunci se vor implini aproape 2 ani de cand centura nu a mai fost aparata si asta nu se poate intampla" a declarat recent Dana White. Conform presei din Rusia, Nurmagomedov a fost informat deja de UFC ca se va lupta cu centura pe masa.