Tenismanii s-au razbunat pentru fotbalisti. Croatii i-au invins pe francezi, in finala Cupei Davis - VIDEO

In cadrul finalei Cupei Davis, in orasul Lille, croatii castigasera primele doua meciuri, la simplu, vineri, iar sambata francezii s-au impus in partida de dublu. Ieri, Marin Cilic l-a intalnit pe Lucas Pouille si a avut emotii doar in primul set, pe care l-a castigat la tiebreak. Apoi, Cilic a controlat autoritar jocul si, cu un dublu 6 la 3, a obtinut victoria si a adus trofeul suprem nationalei Croatiei.

Croatia a cucerit pentru a doua oara in istorie Cupa Davis. Franta are 10 titluri, in palmares. In aceasta vara, echipele celor doua tari s-au intalnit in finala Campionatului Mondial de fotbal, iar francezii s-au impus, atunci, cu 4 la 2.