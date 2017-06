Tenismanul american Steve Johnson a obtinut a doua victorie la turneul de la Paris, la mai putin de o luna de la moartea tatalui sau. Adversarul si-a distrus racheta, iar Johnson a plans - VIDEO

Steve JOHNSON, TENISMAN SUA “Mi-e dor de tata. Mi-aş dori să vină cu mine. Ştiu că e sus, dar e atât de emoţionant şi greu de descris. Ştiam că mă priveşte, vede ultimul punct şi îmi dă forţe pentru a încheia meciul.”

Tatal lui Steve Johnson a fost antrenor de tenis si a murit la varsta de 58 de ani. Sportivul american nu a renuntat sa participe la Roland Garros si a spus ca va juca in memoria tatalui. Johnson deja a castigat doua partide la turneul de Mare Slem, in fata japonezului Sugita si a croatului Coric. In turul 3, tenismenul american va da piept cu austriacul Dominic Thiem. Intre timp, intr-un alt meci, slovacul Martin Klizan l-a invins pe francezul Laurent Lokoli, iar acesta din urma, suparat, nu i-a strans mana, la final.

Favoritii Djokovic si Nadal au obtinut si ei victorii. Tenismanul sarb a trecut de portughezul Joao Sousa cu 6 la 1, 6 la 4 si 6 la 3. Cu acelasi scor, Nadal s-a impus in fata olandezului Robin Haase.

Iar tenismena spaniola Garbine Muguruza a avut un meci mai greu in fata jucatoarei din Estonia, Anett Kontaveit. A fost 6 la 7, 6 la 4 si 6 la 2 pentru Muguruza, care este campioana en-titre la Roland Garros.