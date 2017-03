Dupa un prim set echilibrat, care s-a decis la tie-break, Albot a cedat in setul secund cu 2 la 2. Tenismanul moldovean a cedat la finele a aproape 2 ore de joc. Radu Albot se va consola cu un premiu in valoare de peste 13 mii de dolari. Totusi, prima ar fi putut ajunge pana la aproape 23 de mii de dolari in cazul victoriei. Radu Albot ocupa locul 87 in topul mondial.