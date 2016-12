Tenismanul moldovean, Radu Albot surprinde prin noul look: S-a tuns chel si trage tare la antrenamente - VIDEO

Cu un nou look neobisnuit, Radu Albot se pregateste de noi competitii in Statele Unite, alaturi de antrenorul sau, americanul Liam Smith. Tenismanul moldovean, care a cucerit in acest an 3 trofee la competitii de tip Challenger, este cu gandul la noi victorii in sezonul 2017.

Albot are un program incarcat de antrenamente, care include diferite seturi de exercitii. In pregatiri, moldoveanul, numarul 97 mondial, are parte si de un adversar de calibru. Radu Albot joaca tenis cu francezul Gael Monfils, care la moment este pe locul 7 in topul ATP.