Daniil Medvedev a devenit campion al turneului de la Winston-Salem. In ultimul act, el l-a invins pe Steve Johnson cu un dublu 6 la 4. Tenismanul rus, in varsta de 22 de ani, a primit si un cec in valoare de aproape 93 de mii de dolari. In acest an, Medvedev a mai cucerit titlul la Sydney.