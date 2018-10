Novak Djokovic a inceput cu dreptul turneul de la Shanghai. Tenismanul sarb a castigat in doua seturi meciul cu francezul Jeremy Chardy - VIDEO

Novak Djokovic, care, in mai, ocupa locul 22, in topul mondial, acum este pe a treia pozitie si inca mai are sanse sa devina lider al clasamentului ATP, pana la sfarsitul anului.

Daca va reusi sa o faca, va stabili un nou record in istoria tenisului masculin. Djokovic a jucat, ieri, cu francezul Jeremy Chardy si a castigat lejer primul set, scor 6 la 3. In a doua parte, a fost o lupta cot la cot, iar Nole a facut break la final si s-a impus cu 7 la 5.

Djokovic s-a calificat in optimi de finala, la Shanghai, unde a cucerit trofeul de 3 ori, in trecut.

O surpriza de proportii s-a produs, ieri, intr-un alt meci. Croatul Marin Cilic, al saselea jucator al lumii, a fost invins de chilianul Nicolas Jarry, numarul 48 mondial.

Campionul turneului Shanghai Masters va incasa un milion 360 de mii de dolari.