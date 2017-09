Garbine Muguruza a cedat primul meci in calitate de numarul 1 mondial. Iberica a fost eliminata in semifinalele turneului de la Tokyo de Caroline Wozniacki - VIDEO

Garbine Muguruza a cedat primul meci in calitate de numarul 1 mondial. Iberica a fost eliminata in semifinalele turneului de la Tokyo de Caroline Wozniacki. Daneza a facut un meci exemplar si s-a impus cu 6 la 2 si 6 la 0, intr-o partida ce a durat doar o ora.

In finala, Wozniacki o va intalni pe Anastasia Pavlyuchenkova. Rusoaica a trecut de Angelique Kerber, scor 2 la 1. Pavlyuchenkova si-a adjudecat primul set la 0 in doar 20 de minute. In actul secund, Kerber a revenit si s-a impus la tie-break.

In decisiv, Pavliuchenkova a reusit doua break-uri, invingand cu 6 la 4. Finala de la Tokyo dintre Anastasia Pavlyuchenkova si Caroline Wozniacki se va disputa maine dimineata.