Tenisul moldovenesc va fi la un alt nivel. Cel putin asta spune Elena Organ, care a devenit recent, presedintele Federatiei de Tenis: ”Am avansat, in acest an, pana pe locul 13, in Europa” - VIDEO

Elena Organ a venit la conducerea Federatiei de Tenis in locul Marinei Tauber, care s-a dedicat politicii. Membru al Biroului Federal al organizatiei din anul 2015, Elena spune ca stie multe probleme din interior, dar decizia de a veni in fotoliul de sef nu a fost una usoara.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Nu a fost decizia nimanui. A fost decizia mea. Foarte multa lume m-a avertizat ca va fi un lucru greu, dar eu, in principiu, de greutati nu ma tem.”

Elena Organ, de profesie avocat, spune ca si-a schitat un plan de actiuni. Ea considera ca tenisul moldovenesc are nevoie de o mai buna sponsorizare, iar viitorul sportului alb este posibil doar daca se va investi in copii.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Parerea mea este ca avem baieti buni si aici in Moldova. Avem copii buni. Urmeaza sa fie sprijiniti pentru ca, peste cativa ani, sa ne arate ca Republica Moldova poate sa se afirme printre primii 100.”

Infrastructura este una modesta, iar noul presedinte al Federatiei de Tenis da asigurari ca va face tot posibilul pentru a misca lucrurile din loc.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Mi-as dori ca, cel putin, in fiecare centru raional sa fie terenuri sportive, unde copiii ar putea sa vina si sa practice acest gen de sport. In orice caz, eu mi-am propus sa ii bat la cap pe toti ca sa imi ating scopul.”

Elena Organ, care a condus Asociatia pentru Dezvoltarea Tenisului de Plaja in Moldova, planifica sa organizeze turnee acasa, fiind sigura ca acest sport are un viitor la noi.

Elena ORGAN, PRESEDINTE FTM: “Acum despre echipa Moldovei cunoaste toata lumea. De pe locul 28, am avansat, in acest an, pana pe locul 13, in Europa.”