Tensiuni la cursa de Formula 1 din Azerbaidjan. Lewis Hamilton a incetinit, iar Sebastian Vettel l-a lovit din spate: “Daca el vrea sa demonstreze ca e barbat, trebuie sa o facem fata in fata“ - VIDEO

“ A frânat în faţa mea. Ce se întâmplă? ”



Faza s-a produs intr-un moment in care pe pista se afla Safety Car-ul. Pilotii au comentat incidentul, la finalul cursei.

Sebastian VETTEL, PILOT FERRARI: “ Acea manevră nu a fost necesară. Mi-am accidentat aripa din faţă, dar şi un pic spatele bolidului lui, cred. ”

Lewis HAMILTON, PILOT MERCEDES: “ Dacă el vrea să demonstreze că e bărbat, trebuie să o facem în afara bolidului, faţă în faţă. Cred că s-a făcut de ruşine astăzi. ”



Vettel a fost penalizat cu 10 secunde. Germanul a incheiat cursa pe locul 4. Hamilton, care era in pole-position, nu a mai putut pastra sefia si a venit la finis abia al cincilea. Castigator la Baku a fost australianul Daniel Ricciardo. Dupa traditie, acesta a turnat sampanie in gheata sa si l-a pus unul din cei aflati pe podium sa bea din ea. Lance Stroll, pilotul echipei Williams Mercedes a avut norocul.

“ Doamne ! Sunt prea tânăr pentru asta. ”

In clasamentul general al campionatului mondial de Formula 1, conduce Vettel, cu 153 de puncte, iar Hamilton are 139. Urmatoarea cursa va avea loc in Austria, pe 9 iulie.