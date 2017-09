Test de cosmar pentru galben-verzi. Marele derby, dintre Zimbru si Sheriiff, numit El Clasico de Moldova, se joaca maine pe arena Zimbru - VIDEO

Fotbalistii lui Zimbru vor sa puna capat seriei de meciuri fara victorii in fata celor de la Sheriff. Galben-verzii, aflati pe locul 6 in Divizia Nationala, vor incerca sa incurce lidera clasamentului. Mai ales ca in turul campionatului, la Tiraspol, a fost o remiza spectaculoasa, scor 2 la 2.

Hugo MOREIRA, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: “ Avem argumentele noastre, avem armele noastre pentru a-i bate. Vom lupta pentru 3 puncte. Avem nevoie de ele. ”

Sheriff evolueaza in Europa League, iar in ultima etapa de campionat, a batut Dacia cu un incredibil 6 la 3.

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: “ E o echipa care a prins ritmul, care este situata pe primul loc in clasament. Cu Sheriff-ul sa stai in aparare 90 de minute e greseala foarte mare, cred. ”

Atacantul echipei Zimbru, Ilie Damascan, va juca din nou impotriva fratelui sau, Vitalie, care este golgheterul Diviziei Nationale, cu 10 goluri marcate.

Ilie DAMASCAN, ATACANT ZIMBRU CHISINAU: “ Este putin mai special, desigur, dar erau emotiile putin mai mari cand eram intr-o echipa. Acum suntem adversari, pe teren. ”

Zimbru-Sheriff, marele derby, numit El Clasico de Moldova, se va disputa maine, incepand cu ora 17.