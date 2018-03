Test dificil pentru Stanislav Renita. Sportivul nostru va da piept cu un luptator din Norvegia, care a disputat, in cariera sa, aproape de 3 ori mai multe lupte decat moldoveanul - VIDEO

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1: “Pentru mine, fiecare lupta este o responsabilitate, pentru care ma dedic la antrenamente.”

Stanislav Renita a disputat in cariera sa 19 lupte la nivel profesionist, iar 13 dintre ele le-a castigat. La urmatoarea Gala K1 il va intalni, intr-un superfight, pe Simon Santana. Luptatorul spaniol, care reprezinta Norvegia, este mult mai experimentat.

Santana are 52 de lupte in palmares, obtinand victorie in 38 dintre ele. Renita, detinatorul centurii de campion mondial KOK in categoria de greutate de 65 de kilograme, spune ca este gata de noi provocari.

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1: “A detine centura nu e usor. Pentru asta, trebuie sa muncesc indoit, intreit. Sper ca ea va ramane la mine, pe viitor.”

Aurel IGNAT, ANTRENOR: “Noi ne pregatim numai pentru victorie. Pentru orice adversar, gasim ac de cojoc."

Gala K1 de pe 24 martie va avea loc la Sala Polivalenta, din Chisinau.