Timpul i-a furat medalia de aur. Desi a reusit un rezultat identic ca si campionul, halterofilul moldovean Daniel Lungu, s-a multumit cu locul secund - VIDEO

Daniel Lungu a avut o evolutie perfecta la Campionatul European de haltere ce se desfasoara in Polonia. In categoria de greutate de 56 kilograme, moldoveanul a reusit toate cele 6 incercari. Mai intai, in proba de smuls, el a ocupat locul 2, cu rezultatul de 110 kilograme ridicate.

Daniel Lungu a reusit o performanta extraordinara si la proba aruncat, dar nu a avut noroc. Un italian a ridicat 133 de kilograme in timp ce Daniel si alti 3 sportivi au reusit cate 130 de kilograme, dar la final s-a clasat pe locul 4. Conform noii reguli, daca sportivii au acelasi rezultat, mai sus urca atletul care a ridicat greutatea primul.

Insumate, cele doua probe i-au adus un total de 240 de kilograme si... iar ghinion. Lungu a devenit vicecampion, la egalitate cu ucraineanul Pavlo Zalipskii, care a ridicat aceeasi greutate, dar primul. Halterofilii moldoveni participa pentru prima data la o competitie internationala din octombrie 2017.

Atunci, Federatia Moldoveneasca de haltere a fost suspendata pe un an pentru dopaj. Lotul echipei nationale, la Campionatul European de tineret, categoriile sub 20 si sub 23 de ani, este compus din 11 sportivi.