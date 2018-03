Tind spre olimpiada de la Tokyo. Tinerii sportivi din karate-ul moldovenesc fac ravagii la turnee internationale - VIDEO

Sportivii moldoveni fac ravagii la turnee internationale de karate WKF, versiunea olimpica. Ion Hasan, Gavriil Sarii, Rodion Anciulenco, Nicolae Bondarev si Andreea Axenti au cucerit la ultimele doua competitii, in Romania si Ucraina, 4 medalii de aur si 2 de bronz.

La campionate, au participat circa 900 de sportivi din peste 11 tari. Luptatorii moldoveni nu au de gand sa se opreasca si privesc, ambitiosi, in viitor. Ei stiu punctele lor forte si la ce mai au de lucrat.

Andreea AXENTI, SPORTIVA: "Foarte mult conteaza caracterul. Trebuie sa fii tare si sa lupti pana la sfarsit, iar medalia sa fie a ta."

Ion HASAN, SPORTIV: "Uneori, nu am incredere in mine, iar cand am incredere, castig lupta. Trebuie sa lucrez fizic si tehnic mult mai bine."

Nicolae Bondarev, campion mondial la para-karate, in 2016, aspira la noi medalii.

Nicolae BONDAREV, SPORTIV: "Ne pregatim, lucram, ne straduim si sper ca rezultatul va justifica sperantele noastre."

Sportivii sunt antrenati de Oleg Abalin si Andrei Lazarenco, iar uneori acestia sunt ajutati de specialistii din Ucraina.

"Daca ating piciorul de aici, ce urmeaza? E bine. Daca lovesc cu celalalt picior, ma lovesti in frunte."

Alexandr PIKULIN, ANTRENOR UCRAINA: "Am corectat unele erori ale sportivilor vostri, pe care le-am vazut. Am lucrat asupra loviturilor. Lucrez si individual, cu fiecare sportiv."

Toti luptatorii moldoveni viseaza sa ajunga la Olimpiada din 2020, de la Tokyo. Pana atunci, insa, au obiective mari in anul curent – calificarea la Campionatul European de seniori si Jocurile Olimpice de Tineret.

Oleg ABALIN, PRESEDINTE FEDERATIA DE KARATE WKF MOLDOVA: "Baietii sunt pregatiti de victorie. Nu vor doar sa participe. Vom face tot posibilul sa castigam."

Campionatul European de karate WKF, seniori, va avea loc in Serbia, in mai, iar Jocurile Olimpice de Tineret, vor fi gazduite de Argentina, in octombrie.