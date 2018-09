Tinerii jucatori moldoveni au demonstrat ce pot la Campionatul Deschis al municipiului Chisinau. Cei mai buni au fost premiati cu diplome si bani - VIDEO

150 de sportivi au evoluat pe terenurile Scolii Republicane de Tenis pentru medalii si premii, dar, in primul rand, pentru a capata experienta necesara pentru participarea ulterioara la turnee internationale.

Jucatori din capitala si din alte orase ale tarii au concurat fiecare in categoriile lor de varsta, incepand cu U-10. Iana Semichina si Lia Belibova au devenit campioane la dublu, in categoria sub 12 ani. Au pierdut primul set cu 2 la 6, dar l-au castigat pe urmatorul cu 6 la 4 si apoi tiebreak-ul cu 10 la 6.

" - Am jucat foarte bine. Am iesit in finala si am castigat, pentru ca am jucat ca adevarati prieteni.

- Cand pierdem, ne incurajam reciproc. Apoi ne adunam fortele si castigam.

- Vrem sa mai jucam impreuna. "

Fetele nu au un idol, ci prefera sa urmareasca mai multe tenismene.

" Mladenovic, Williams, Sharapova, Kasatkina, Ostapenko, Osaka, Stephens. "

Si Simona Halep este una dintre favoritele fetelor.

" Joaca foarte bine. Recent a devenit prima in lume, asa ca privesc mai mult meciurile ei. "

Si baietii ies pe teren doar cu gandul la victorie. Ilie Cazac si Anton Goncear iau exemplu de la cei mai buni tenismani din lume.

" - Imi place foarte mult Djokovic.

- Si mie imi place Djokovic, dar si Nadal, pentru ca lupta pana la ultima minge, are un caracter foarte bun. "

Cei mai buni tenismani de la turneu au primit cupe, diplome si premii banesti.



Ceslav CIUHRII, PRESEDINTELE FEDERATIEI DE TENIS DIN MOLDOVA :''Pentru tenismanii nostri, urmeaza turneul Masters al Republicii Moldova, in luna noiembrie."