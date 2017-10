Tinerii judocani, dar si oaspetii turneului Cupa Oleg Cretul, au participat la un master class de exceptie, oferit de 3 campioni olimpici - VIDEO

Tinerii judocani au avut parte de un antrenament mai putin obisnuit, astazi, la Sala Polivalenta, din capitala. Au fost ghidati de rusii Tagir Khaibulaev si Arsen Galstyan, campioni olimpici in 2012, dar si francezul Djamel Bouras, medaliat cu aur in 1996.

Alaturi de ei a fost si campionul paralimpic Oleg Cretul. Master class-ul a inclus incalzirea si numeroase procedee. Copiii au ramas impresionati de ocazia de a invata de la renumitii sportivi.

“Este foarte bun, distractiv. Antrenamentul acesta este mai bun decat antrenamentele dintr-o luna.”

“E o lectie perfecta. Ma voi stradui sa folosesc aceste procedee.”

“Ei s-au antrenat mult pentru a deveni luptatori buni.”

Judocanii mai experimentati au dat si ei o nota master class-ului.

Denis VIERU, JUDOCAN MOLDOVA: “Este alta scoala, scoala rusa, dar tempoul, miscarile – nu sunt mari diferente intre exercitii, incalzire si luptele pe care le fac. ”

Tagir KHAIBULAEV, JUDOCAN RUSIA: "Intelegem cat este de important pentru copii. Ne amintim de copilaria noastra, cum veneau campionii si crestea motivatia, dorinta de a se antrena. Este pentru copii, ceea de ce au nevoie la moment pentru dezvoltare. ”

Oleg Cretul, care i-a invitat pe cei 3 campioni olimpici la Chisinau, este convins ca tinerii judocani au insusit lectia.

Oleg CRETUL, CAMPION PARALIMPIC: “Campionii olimpici si-au aratat cele mai frumoase aruncari. Cred ca copiii au studiat si vor studia bine procedeele. Cred ca le vor fi utile la turnee.”

Ieri, tot la Sala Polivalenta, a avut loc a doua editie a turneului Oleg Cretul Cup, la care au participat aproximativ 300 de judocani din 12 tari. Oleg Cretul este un sportiv din Moldova, care si-a pierdut vederea in urma unui accident rutier, la varsta de 22 de ani. In 2008, evoluand pentru Rusia, el a cucerit medalia de aur la Jocurile Paralimpice. Oleg vine in Moldova pentru antrenamente, dar si pentru a organiza turneul de judo.