Tinerii tricolori au evitat infrangerea, pe final. Nationala Moldovei de fotbal sub 21 de ani a remizat cu Letonia, scor unu la unu - VIDEO

Meciul Moldova – Letonia s-a disputat la Tiraspol. Echipa noastra a fost mai activa in atac, in prima repriza, si a pus presiune pe poarta oaspetilor. Letonii, totusi, nu au stat doar in aparare si imediat dupa pauza au reusit sa marcheze. Sibass a facut 1 la 0.

Tinerii tricolori au avut cateva incercari de a egala scorul si, in minutul 79, au obtinut un penalty. Un fundas leton a jucat balonul cu mana, in careu. Alexandru Boiciuc a luat responsabilitatea de a executa lovitura de la 11 metri si nu a dezamagit.

Amicalul s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1, iar nationala Moldovei de tineret se pregateste de un meci oficial. Pe 27 martie, formatia noastra va juca in deplasare, cu Croatia, in preliminariile Campionatului European sub 21 de ani.