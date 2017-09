Tinerii zimbristi sunt in cautarea gloriei. Galben-verzii se pregatesc de startul din Liga Campionilor la tineret - VIDEO

In timp ce echipa mare trece prin vremuri grele, fiind abia pe locul 6, in campionat, tineretul celor de la Zimbru arde de nerabdare sa isi incerce norocul in UEFA Youth League, turneu care mai este numit Liga Campionilor, pentru fotbalisti cu varsta de pana la 19 ani. Galben-verzii, campionii Moldovei la categoria de varsta respectiva, vor da piept cu Vllaznia, cea mai buna echipa a Albaniei.

Victor STINA, MIJLOCAS ZIMBRU U19: "Fiecare din noi o sa incerce sa marcheze, sa dea pase de gol, insa cel mai important este ca grupul sa fie unit, sa jucam pentru echipa. Doar la asa nivel putem sa aratam adevarata noastra valoare si potentialul nostru. "

Valeriu ANDRONIC, ANTRENOR ZIMBRU U19: "Este o echipa destul de buna, cu jucatori masivi. Fotbalul albanez a progresat foarte mult "

Albanezii au venit la Chisinau cu un singur scop.

Luan ZMIJANI, ANTRENOR VLLAZNIA U19: "Sunt increzut in echipa mea. Am venit aici pentru a da tot ce avem mai bun. A lupta pentru victorie. "

Arsed RAHOVA, CAPITAN VLLAZNIA U19: "Suntem aici pentru a castiga. Nu ne gandim la un joc defensiv. Planificam sa atacam si sa marcam cat mai multe goluri."

Zimbru a mai jucat in Liga Campionilor la tineret. Acum 2 ani, tot in primul tur de calificari, a fost eliminata de formatia ceha Pribram. Meciul dintre Zimbru si Vllaznia se va juca astazi, pe arena principala a galben-verzilor, si va incepe la ora 19. Returul este programat pentru 18 octombrie.