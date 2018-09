Tinteste o medalie, la Jocurile Olimpice de tineret. Moldoveanul Kirill Usanli va concura in proba de tir, la turneul de la Buenos Aires - VIDEO

Moldova a primit o cota la proba de tir, pentru Jocurile Olimpice de tineret, iar Kirill Usanli a castigat miniturneul intern de la poligonul Dinamo si va merge in Argentina. Kirill are 15 ani si e din Chisinau.

El concureaza pe distanta de 10 metri si spune ca recordul sau personal, la 10 trageri, este de 99 de puncte. Spera sa-si arate maiestria si la Buenos Aires.

Kirill USANLI, SPORTIV TIR: "Depun mult efort si ma voi stradui sa arat tot ce am mai bun. Viata mi-a dat asa o sansa, sa ma afirm. Cred ca nu poti sa o ratezi."

Kirill spune ca, pentru a avea succes in tir, este nevoie de maxima concentrare.

Kirill USANLI, SPORTIV TIR: "Incerc sa imi inchipui un sut ideal. Inchid ochii inainte de a trage sau inainte de a incarca pistolul, apoi vin in pozitie si nu ma gandesc la nimic altceva, doar la tragere."

De mic, Kirill mergea cu bunelul la vanatoare si asa a fost motivat sa aleaga acest sport. El practica tirul mai mult de 2 ani. I-a fost foarte greu la inceput, nu-i iesea nimic, dar, dupa primul an, rezultatele au inceput sa apara. Decisiv a fost antrenorul, legendarul Oleg Moldovan, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Sydney, din anul 2000.

Oleg MOLDOVAN, ANTRENOR: "Omul trebuie sa primeasca placere de la ceea ce face. Le spun discipolilor: nu trageti pentru antrenor, la competitii, ci, in primul rand, pentru sine. Daca va place cum ati tras si primiti placere, veti avea rezultat."

Kirill USANLI, SPORTIV TIR: "Intotdeauna m-am straduit nu atat sa-l depasesc, cat sa fiu ca el. Cand am venit si am aflat despre Oleg Moldovan, ma mandream ca am asa antrenor."

Kirill Usanli este unul din cei 17 sportivi moldoveni care vor participa la Olimpiada de tineret de la Buenos Aires. Competitia se va desfasura intre 6 si 18 octombrie.