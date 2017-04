Titanii Madridului, din nou fata in fata. Real va juca cu Atletico, in semifinalele Ligii Campionilor - VIDEO

In orasul elvetian Nyon, astazi, a avut loc tragerea la sorti a careului de asi a cupelor europene. In Liga Campionilor, Real Madrid o va infrunta pe Atletico. Echipele se cunosc bine, nu doar dupa meciurile de campionat.

Astfel, in Champions League, in ultimele 3 sezoane, Real si Atletico s-au intalnit de doua ori in finala si o data in sferturi, iar galacticii se impuneau de fiecare data.

Primul meci dintre Real si Atletico se va disputa pe Santiago Bernabeu, pe 2 mai, iar returul – pe stadionul Vicente Calderon, pe 10 mai. In cealalta semifinala, AS Monaco va da piept cu Juventus. Echipele s-au mai intalnit de doua ori, in trecut, iar italienii s-au impus de fiecare data.

Mansa tur, se va disputa in Franta, pe 3 mai, iar returul – la Torino, pe 9 mai. Tot astazi, in urma tragerii la sorti a semifinalelor Europa League, Celta Vigo a primit-o pe Manchester United, iar Ajax Amsterdam a dat peste Olympique Lyon. Mansa tur este programata pentru 4 mai, iar returul – pe 11 mai.