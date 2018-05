Titlu in primul an de la fondare. Astra Chisinau este noua campioana a Moldovei la volei, dupa ce a invins in finala actuala detinatoarea a trofeului, Dinamo MAI - VIDEO

Astra Chisinau s-a impus cu 3 la 0 in meciul 4 din seria finala a campionatului Moldovei la volei in fata celor de la Dinamo MAI. Discipolii lui Artur Romascan, care este si presedintele federatiei, au cucerit, astfel, titlul inca in primul an de la fondarea clubului.

Conducand cu 2 la 1 in serie, Astra nu a intalnit mari probleme in meciul de ieri. Gazdele s-au impus in primul set cu 25 la 18. Setul secund a fost unul extrem de disputat. Astra si-a adjudecat al doilea act, scor 31 la 29. In setul 3, Astra nu le-a dat nicio sansa celor de la Dinamo, invingand cu 25 la 19.

Artur ROMASCAN, ANTRENOR ASTRA CHISINAU: "S-au adunat baietii pentru a juca. Ei m-au adus sa-i conduc. Sunt bucuros pentru jucatorii, care sunt de ani buni in volei."

Vadim GHERMAN, CAPITAN ASTRA CHISINAU: "Baietii au aratat toate posibilitatile, toata experienta, au depus tot efortul si eu sper ca am meritat."

Media de varsta a echipei Astra Chisinau este de 31 de ani, iar cel mai tanar jucator are 28 de ani.