Toronto Raptors e pe val. Canadienii au obtinut a sasea victorie consecutiva si ocupa prima pozitie in Conferinta de Est din NBA - VIDEO

Toronto Raptors traverseaza o perioada grozava. Echipa nu are rivali in continuare. Noaptea trecuta, lidera Conferintei de Est din NBA a obinut o noua victorie, scor 122 la 114 in meciul contra lui Memphis Grizzlies. Cel mai bun marcator al meciului a devenit, totusi, Marc Gasol. Spaniolul de la Memphis si-a trecut in cont 27 de puncte.

Tot aseara, intr-un alt meci din liga nord-americana de baschet, Miami Heat a revenit spectaculos, dupa ce a fost condusa cu o diferenta de peste 20 de puncte de cei de la Atlanta Hawks. Mai mult de atat, Miami a putut obtine victoria, insa Richardson a ratat tinta la ultima faza a meciului.

Miami ocupa locul 11, in Conferinta de Est, iar Atlanta – pozitia a 14-a.