Toronto Raptors obtine victoria in ultima secunda a meciului. In partida contra lui Suns, canadienii, au inscris punctele decisive exact inaintea fluierului final - VIDEO

In etapa cu numarul 47 a Ligii Americane de Baschet, Toronto Raptors a dat piept cu Pheonix Suns. In prima repriza gazdele s-au impus cu scorul de 32 la 20, insa, in urmatoarele doua parti au cedat initiativa,fiind egalati pe tabela de marcaj.

In repriza a 4-a, echipele au mers cap la cap, iar inaintea fluierului de final, tabela arata scorul de 109 la 109. In ultimele secunde ale meciului, gazdele au atacat cu toate armele si au inscris cele doua puncte care le-au adus victoria.

Dupa aceast meci, Toronto Raptors isi consolideaza locul 2 in Conferinta estica, in timp ce Phoenix Suns ocupa ultimul loc in Conferinta de Vest.