Toronto Raptors ramane lider in Conferinta de Est a Ligii Americane de Baschet. Canadienii si-au spulberat adversarii de la Los Angeles cu scorul de 123 la 99 - VIDEO

Toronto Raptors au prins aripi in acest an. Gruparea canadiana si-a trecut in cont, aseara, o noua victorie in Liga Americana de Baschet. De data aceasta, invinsa a fost echipa Los Angeles Clippers, scor final 123 la 99. Serge Ibaka a devenit cel mai bun marcator al meciului. Spaniolul si-a trecut in cont nu mai putin de 25 de puncte.

Toronto Raptors isi pastreaza prima pozitie in Conferinta de Est, in timp ce Los Angeles Clippers ocupa doar locul 5 in Conferinta vestica.