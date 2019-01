Toronto Raptors revine pe primul loc in Conferinta de Est a Ligii Americane de Baschet. Canadieii au invins Atlana cu scorul de 104 la 101 - VIDEO

Toronto Raptors revine pe primul loc in Conferinta de Est a Ligii Americane de Baschet. Azi dimineata, canadieii au invins Atlana cu scorul de 104 la 101. Raptors nu a cucerit niciun titlu de conferinta in toata istoria clubului, iar in acest an, mult asteptata victorie e mai aproape decat oricand.