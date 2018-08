Tot mai aproape de grupele Champions League. Olandezii de la PSV au trecut aseara, in deplasare, de BATE Borisov in primul meci din play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor - VIDEO

PSV Eindhoven a facut primul pas spre grupele Champions League, dupa ce a trecut aseara de BATE Borisov, scor 3 la 2, in primul meci din play-off-ul preliminariilor. Olandezii s-au vazut condusi inca in minutul 9, insa au reusit sa intoarca soarta partidei si sa smulga victoria pe final.

Tot aseara, Benfica a remizat pe teren propriu in meciul contra grecilor de la PAOK, scor 1 la 1. Gazdele au marcat din penalty, insa trupa lui Razvan Lucescu a reusit sa egaleze in partea secunda si a facut, astfel, un pas importanta spre grupele Ligii Campionilor. In celalalt meci de ieri, Steaua Rosie Belgrad si Salzburg au remizat, scor 0 la 0. Partidele retur se vor disputa peste o saptamana.