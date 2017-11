Tot mai aproape de play-off. Sheriff a invins-o pe FC Zlin si e pe primul loc in grupa F, in Europa League - VIDEO

Sheriff Tiraspol a marcat repede in meciul de aseara. In minutul 11, Jairo a primit o pasa de la Cristiano, s-a descurcat de minune in careul cehilor si a facut 1 la 0. Viespile nu au renuntat la atac, iar Kendysh si Badibanga au avut ocazii de a dubla avantajul gazdelor. Fotbalistii lui Zlin au ratat si ei sanse bune de a marca. Sheriff a obtinut o victorie la limita si este foarte aproape de o calificare istorica in play-off-ul Europa League.

Tot aseara, Lokomotiv Moscova s-a impus in fata danezilor de la FC Copenhaga, scor 2 la 1.

EUROPA LEAGUE

GRUPA F



LOC ECHIPA MECIURI PUNCTE

1 SHERIFF 5 9

2 LOKOMOTIV 5 8

3 FC COPENHAGEN 5 6

4 FC ZLIN 5 2

Sheriff Tiraspol conduce grupa cu 9 puncte. In ultima etapa, viespile joaca pe terenul gruparii FC Copenhaga si au nevoie de o remiza pentru a se califica in saisprezecimi.