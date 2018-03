Tot mai aproape de titlu: PGU Tiraspol s-a impus lejer in cel mai asteptat meci de handbal din campionatul Moldovei contra celor de la Olimpus USEFS - VIDEO

PGU Tiraspol a facut spectacol in cel mai asteptat meci de handbal din campionatul Moldovei contra celor de la Olimpus USEFS. Dupa un start de partida echilibrat, oaspetii au preluat initiativa. PGU Tiraspol si-a asigurat la pauza un avans de 4 puncte.

Gruparea din Tiraspol a dominat si in partea secunda, iar la final s-a impuscu 31 la 42.

Iaroslav VITEHOVSCHI, JUCATOR PGU TIRASPOL: "A fost un meci foarte important. Ne-am pregatit mult, obiectivul fiind doar victoria. Daca am fi pierdut, ne-ar fi fost mai greu sa luptam la Tiraspol."

Alexandru COVALCIUC, ANTRENOR PGU TIRASPOL: "Sunt multumit de joc. Baietii au avut atitudine. Am avut un joc bun atat in aparare, cat si in atac."

Cu 5 etape inainte de finalul campionatului, PGU Tiraspol ocupa primul loc, avand un avans de 6 puncte fata de urmatoarea clasata Olimpus USEFS. Cele doua echipe se vor mai intalni o data in ultima etapa.