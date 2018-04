Tot mai jos in clasament. Nationala Moldovei ocupa locul 173 in topul FIFA, coborand trei pozitii fata de luna trecuta - VIDEO

La sfarsitul lunii trecute, Moldova a pierdut meciul contra Coastei de Fildes, scor 1 la 2. Astazi, in cel mai recent clasament publicat de FIFA, tara noastra se regaseste pe locul 173 in lume. Tricolorii sunt devansati in top de reprezentative precum Malaezia, Puerto Rico sau Tahiti.

De la inceputul acestui an, tricolorii au coborat 7 pozitii in clasamentul FIFA. Elevii lui Alexandru Spiridon au suferit 3 infrangeri si au inregistrat un rezultat de egalitate in 2018.Pe 4 iunie, Moldova va juca un meci amical contra selectionatei Maltei.

Lider in topul mondial este Germania, urmata de Brazilia si Belgia.