Tottenham a invins formatia Arsenal Londra in derby-ul orasului, scor 2 la 0 - VIDEO

Tottenham a invins formatia Arsenal Londra in derby-ul orasului, scor 2 la 0. Cu probleme mari in defensiva, tunarii nu au putut face fata atacurilor celor de la Tottenham. Totusi, gazdele au reusit sa deblocheze tabela de marcaj abia in partea secunda. Dele Alli a marcat golul cu numarul 17 in acest sezon de Premier League.

Imediat, Kane a inscris din penalty si a stabilit scorul final de 2 la 0. Astfel, Tottenham pune presiune pe liderul Chelsea Londra, care are cu 4 puncte mai mult. Aristocratii au trecut ieri de formatia Everton, scor 3 la 0. Pedro a inscris fantastic in minutul 66.

Chelsea a continuat sa atace, iar Cahill a facut 2 la 0. Scorul final de 3 la 0 a fost stabilit de Willian.

Dupa victoria de ieri, Chelsea continua sa fie lider in Premier League, avand 81 de puncte la activ.



Reporter: Nicu DOLOSCAN

TOTTENHAM PUNE PRESIUNE PE LIDER