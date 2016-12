Tottenham incheie anul 2016 cu o victorie spectaculoasa. Trupa lui Mauricio Pochetino a zdrobit in deplasare Southampaton - VIDEO

Southampton a inceput meciul cum nu se poate mai bine si a inscris inca in debutul partidei. Tottenham insa a egalat inca in prima repriza prin Dele Alli, ca in debutul partii secunde sa preia conducerea dupa golul lui Harry Kane.

In minutul 57, gazdele au ramas in 10 oameni dupa eliminarea lui Redmond. Kane putea completa dubla, insa a trimis mult peste poarta din penalty. Chiar si asa, Tottenham a profitat din plin de superioritatea numerica. Son Heun-Min si Dele Alli au stabilit scorul final de 4 la 1. Tottenham incheie anul pe locul 5 in Premier League si este la un punct de Arsenal, care e pe 4.