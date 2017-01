Tottenham Londra e pe val in Campionatul Angliei. Echipa a castigat al 6-lea meci la rand - VIDEO

La faza de pe finalul meciului, Harry Kane i-a pasat lui Delle Alli, iar acesta i-a intors balonul intr-un mod deosebit de frumos si atacantul a marcat din apropiere. Kane a fost de neoprit in partida de astazi, contra celor de la West Bromwich.

Internationalul englez a reusit un hat-trick, la care s-a adaugat si autogolul lui McAuley. Tottenham a triumfat cu scorul de 4 la 0 si a egalat recordul clubului in Premier League de 6 victorii consecutive.

Discipolii lui Mauricio Pochettino au urcat provizoriu pe locul secund in campionat, cu 45 de puncte. Lidera Chelsea are 49 de puncte, dar a jucat cu un meci mai putin. FC Liverpool este pe pozitia a treia, cu 44 de puncte, dar, la fel, are un meci rezerva.