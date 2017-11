Totul este pregatit pentru returul dintre Lokomotiv Moscova si Sheriff Tiraspol din grupa Europa League. Campioana Moldovei a ajuns la Moscova si a efectuat antrenamentul oficial inainte de meci contra liderei grupei F - VIDEO

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF: "Nu am venit sa jucam doar defensiv. Ne vom cauta sansa la poarta celor de la Lokomotiv si sunt sigur ca vom avea ocazii."

Mateo SUSIC, CAPITAN SHERIFF: Ne vom stradui sa aratam si noi ca suntem o echipa buna si ca putem juca fotbal bun. Vom incerca sa castigam."

Sheriff si Lokomotiv s-au intalnit in grupele Europa League acum doua saptamani la Tiraspol. Atunci partida s-a incheiat la egalitate, scor 1 la 1. In ultima etapa din campionatul Rusiei, Lokomotiv a invins in deplasare formatia Zenit. In grupa F din Europa League, Sheriff ocupa locul 3, fiind la egalitate de puncte cu FC Copenhaga, care este pe 2.

Partida dintre Lokomotiv si Sheriff se va disputa astazi, de la 20:00.