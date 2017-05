Trag tare pe final pentru a nimeri in top 4. Arsenal Londra a invins in deplasare formatia Southampton si a urcat pe locul 5 in Premier League - VIDEO

Arsenal Londra s-a impus in deplasare contra celor de la Southampton, scor 2 la 0. Dupa o prima repriza fara goluri, in care ambele echipe au avut ocazii importante de a deblocat tabela de marcaj, in partea secunda Arsenal a iesit la rampa. Oaspetii au deschis scorul prin Alexis Sanchez in minutul 60.

La doar 3 minute dupa ce a intrat pe teren, Giroud a punctat si a stabilit scorul final. Dupa victoria de ieri, Arsenal a urcat pe pozitia a cincea in Premier League. In urmatoarea etapa tunarii intalnesc formatia Stoke City.