Diego Seoane, fundasul dreapta care a evoluat in cariera sa pentru Deportivo La Coruna, Cordoba si Lugo, este oficial noul jucator al Daciei. Spaniolul de 28 de ani s-a aflat in probe de la inceputul lunii februarie, iar recent a semnat cu lupii galbeni.

In trecut, el a evoluat in campionatul Spaniei, in componenta echipei Deportivo La Coruna, si chiar a marcat. Din luna iunie jucatorul era liber de contract.