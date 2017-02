Transfer de vis pentru Dinamo Bucuresti. Fiul marelui fotbalist brazilian Rivaldo a semnat cu gruparea din Stefan cel Mare - VIDEO

Rivaldinho, fiul legendarului fotbalist Rivaldo va juca in Romania. Brazilianul a facut vizita medicala in aceasta dimineata si a semnat cu Dinamo Bucuresti. Jucatorul de 21 de ani a fost sfatuit de tatal sau sa-si continuie cariera in tricoul cainilor rosii.

RIVALDINHO, ATACANT DINAMO BUCURESTI: “Este un club puternic aici în România. Tatăl meu mi-a spus despre Dinamo că este un club mare. Sper ca totul să fie bine aici.”

Noua achizitie a dinamovistilor nu a auzit despre Hagi, iar unicul fotbalist roman pe care il cunoaste este Adrian Mutu.

RIVALDINHO, ATACANT DINAMO BUCURESTI: “Un jucător bun despre care am auzit este Adrian Mutu, jucam cu el pe PlayStation.”

Chiar Rivaldo ar putea veni in curand in Romania pentru a-si urmari fiul in joc.

RIVALDINHO, ATACANT DINAMO BUCURESTI: “Mi-a spus că atunci când va fi posibil, va veni şi va urmări un meci.”

Atacantul de 21 de ani a jucat alaturi de tatal sau in Brazilia, la o echipa din liga secunda, dar si pentru pentru un club din Portugalia, unde nu a reusit sa se adapteze. Rivaldinho este cotat la 500 de mii de euro.