Transfer dupa transfer la Sheriff. Campioana Moldovei l-a imprumutat de la o echipa daneza pe Alexandru Boiciuc - VIDEO

Dupa ce a disputat doar 3 meciuri in campionatul Danemarcei, Alexandru Boiciuc va evoluat la Sheriff sub forma de imprumut. Atacantul de 20 de ani pare sa fie inlocuitorul lui Vitalie Damascan, care ar urma sa ajunga la FC Torino in aceasta vara.

Anterior, Boiciuc a mai evoluat in campioantul Romaniei la formatii ca CSM Poli Iasi, ASA Targu Mures sau Rapid Suceava.