Transferuri pe banda rulanta la Milsami Orhei. Cel mai rasunator nume este moldoveanul Alexandru Boiciuc, venit pe un an de la CSM Poli Iasi - VIDEO

Atacantul moldovean de 19 ani, care a fost imprumutat de la formatia romaneasca CSM Poli Iasi, este cel mai rasunator nume din lista jucatorilor transferati de Milsami in aceasta iarna. Alexandru Boiciuc a mai evoluat anterior pentru Politehnica Iasi si Rapid Suceava. La CSM Poli Iasi, atacantul moldovean a inscris un gol in acest sezon.

Milsami si-a intarit si defensiva. Nejc Potokar, fundasul sloven de 28 de ani, a semnat cu gruparea din Orhei. Potokar a evoluat pentru Maribor, cu care a devenit de 3 ori campion si a castigat de 2 ori Cupa Sloveniei. In linia mediana a vulturilor rosii au aparut 3 jucatori noi. Alexandr Murgunov, de la echipa a doua a formatiei ruse FC Krasnodar, a fost imprumutat la Milsami pentru un an. La formatia din Orhei a mai ajuns si mijlocasul ucrainean Vitaly Balashov, care a evoluat la formatia poloneza Wisla Cracovia, dar si moldoveanul de 19 ani, Dan Ciobanu. Milsami Orhei este lider in Divizia Nationala cu 43 de puncte acumulate. Vineri, vulturii rosii intalnesc formatia Zaria Balti.