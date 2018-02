Tricolorii se pregatesc intens de urmatorul meci amical. Acestia vor intalni pe 26 februarie nationala Arabiei Saudite - VIDEO

Nationala Moldovei intalneste pe 26 februarie sepectionata Arabiei Saudite in cadrul unui meci amical. Tricolorii convocati pentru meci au efectuat astazi primul antrenament la Centrul de pregatire FMF.

Vitalie DAMASCAN, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: "Cred ca pe prim plan nu sta rezultatul, ci sta jocul nostru. Este un meci de verificare in care trebuie sa demonstram meritam sa fim si la meciurile oficiale."

Ion JARDAN, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: "Felul in care vom juca, felul in care vom demonstra pe teren, rezultatele pe care le vom avea in partidele de verificare va pune amprenta si pentru echipa care va juca la meciurile oficiale."

Pentru Moldova ar putea debuta 5 jucatori noi, printre care Alexandru Boiciuc, portarul Radu Mitu sau fundasii Andrei si Valeriu Macritchi.

Alexandru BOICIUC, ATACANT NATIONALA MOLDOVEI: "In primul rand imi doresc sa joc, sa mi se ofere sansa sa debutez, iar daca reusesc sa si inscriu, ar fi ceva minunat."

Andrei MACRITCHI, FUNDAS NATIONALA MOLDOVEI: "Eu cred ca si eu voi primi sansa sa joc. Ma simt foarte sigur, este un colectiv prietenos si cred ca vom obtine un rezultat bun."

Antrenorul nationalei, Alexandru Spiridon, este optimist inainte de meciul cu Arabia Saudita.

Alexandru SPIRIDON, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: "Sper si cu Arabia Saudita sa aratam un meci care ar fi pe placul nostru. Dupa terminare meciului fiecare sa-si poata spuna ca, eu am facut tot posibilul ca echipa Moldovei sa aiba 3 puncte."

Moldova si Arabia Saudita s-au mai intalnit intr-un meci amical in 2014. Atunci tricolorii s-au impus cu 4 la 0. Arabia Saudita s-a calificat la mondialul din aceasta vara si ocupa locul 64 in clasamentul FIFA. Amicalul se va disputa pe 26 februarie, cu incepere de la ora 18:30.