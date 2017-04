Triumf pentru Romania, la turneul Fed Cup. Tricolorele au castigat meciul cu Marea Britanie, scor 3 la 2 - VIDEO

In primul meci de astazi, au jucat cele mai bune tenismene ale celor doua echipe. Simona Halep, numarul 5 mondial, a dat piept cu Johanna Konta, jucatoare clasata cu 2 pozitii mai jos in topul WTA. Romanca a dominat copios primul set, a facut de 3 ori break si a castigat cu 6 la 1.

In setul secund, Konta a dat semne de revenire – a condus cu 3 la 1, la un moment dat. Totusi, Halep, sustinuta frenetic de publicul de la Mamaia, a facut legea si a intors scorul. Romanca si-a adjudecat setul in stil de mare campioana, scor 6 la 3, si Romania era foarte aproape de victoria la general.

Apoi, pe teren au iesit Irina Begu, numarul 33 mondial, si Heather Watson, care nu intra in top 100. Aceasta diferenta a contat mult, in economia meciului. Begu s-a impus in doua seturi, scor 6 la 4 si 7 la 5.

Scorul la general a devenit 3 la 1 in favoarea nationalei Romaniei, asa ca meciul de dublu nu a mai contat. Tricolorele raman in Grupa a 2-a Mondiala a turneului Fed Cup.