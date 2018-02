Triumf, pentru Vitalie Matei, la Gala K1 de la Riga. Moldoveanul a castigat turneul-piramida, reusind sa bata luptatori din Olanda si Polonia - VIDEO

Vitalie Matei a fost eroul serii, la Gala KOK de la Riga. Luptatorul nostru a participat in cadrul turneului-piramida al categoriei de greutate de 71 de kilograme si a dominat ambele partide, in fata unor adversari mai inalti. In semifinale, Matei l-a invins pe olandezul Youssef Chaikh.

A fost o decizie unanima a arbitrilor, la capatul celor 3 runde. Matei a ajuns in finala, in care a luptat cu polonezul Kamil Pawlak. Scenariul nu s-a schimbat - moldoveanul a reusit mai multe lovituri superbe si arbitrii i-au acordat victoria. Vitalie Matei a luat acasa trofeul si a obtinut dreptul de lupta, in viitorul apropiat, pentru centura de campion KOK, la 71 de kilograme.