Trofeul, asteptat de 25 de ani, a ajuns la echipa moldoveanului Nicolae Calancea. Universitatea Craiova, a cucerit Cupa Romanie - VIDEO

Dupa ce au sarbatorit pe teren, jucatorii Craiovei au mers in vestiar, dar nu s-au oprit aici. Sarbatoarea oltenilor a continuat in autocar. Portarul moldovean Nicolae Calancea a cantat cu ceilalti baieti.

Calancea, insa, nu a jucat in finala Cupei Romaniei. Antrenorul nu l-a inclus in lot. In partida disputata pe Arena Nationala, in fata a peste 30 de mii de fani in tribune, Craiova a jucat cu Hermannstadt. Oltenii au deschis scorul in minutul 29, prin Gustavo.

Dupa pauza, Universitatea Craiova a mai inscris o data, prin Alexandru Mitrita. Hermannstadt, care a promovat recent in Liga 1, a ratat cateva ocazii bune de gol. Craiova a obtinut Cupa Romaniei dupa o pauza de 25 de ani. Oltenii au, in total, 7 cupe in palmaresul clubului.

Hristo ZLATINSKI, MIJLOCAS CS U CRAIOVA: “Craiova, Cupa e in Banie! Toata echipa a scris istorie.”

Alexandru BALUTA, ATACANT CS U CRAIOVA: “E munca noastra. Sunt sigur ca meritam acest trofeu. ”

Alexandru PELICI, ANTRENOR HERMANNSTADT: “Au fost doua greseli pe care Craiova le-a speculat, pentru ca are jucatorii care pot sa faca acest lucru.”

In campionat, Craiova a ocupat locul 3.