TSKA Moscova a incheiat anul in postura de lidera a Euroligii de baschet. Formatia rusa a castigat meciul de pe terenul echipei Baskonia - VIDEO

Vincent Poirier a blocat un atac al rusilor, iar apoi s-a dus spre cosul advers si a marcat. Baskonia a dominat startul meciului cu TSKA, insa, mai tarziu, oaspetii au intors scorul. Spaniolul Sergio Rodriguez si americanul Will Clyburn au condus jocul lui TSKA. Ultima repriza a fost una formidabila pentru oaspeti. TSKA s-a impus cu 90 la 81 si a incheiat anul pe primul loc, in Euroliga.

Astfel, din 15 meciuri jucate, TSKA a castigat 12 si a pierdut 3. Tot aseara, baschetbalistii echipei Khimki au jucat si ei impotriva unei grupari spaniole, dar au avut mai putin noroc. Khimki a cedat in fata celor de la Barcelona, scor 65 la 79. Khimki ocupa locul 8 in Euroliga, ultimul care duce in play-off, iar Barca este pe pozitia a 13-a.