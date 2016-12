TSKA Moscova a invins-o pe Maccabi Tel Aviv, in deplasare, si conduce detasat in Euroliga - VIDEO

Americanul Victor Rudd a reusit faza serii, in meciul a doua dintre cele mai titrate echipe din Europa. Maccabi Tel Aviv, de 6 ori campioana a Euroligii de baschet, a inceput fantastic partida cu TSKA Moscova si chiar a condus dupa prima repriza, scor 31 la 16. Formatia rusa a revenit in forta si a dominat in celelalte 3 reprize. TSKA a castigat meciul cu 80 la 76 si si-a intarit pozitia de lider in sezonul actual.

TSKA, echipa cu 7 titluri ale Euroligii in palmares, are 12 victorii si o infrangere in editia curenta a turneului. In acelasi timp, intr-o stare deplorabila se afla dubla campioana a Euroligii, Barcelona. Aceasta a suferit, aseara, a 8-a infrangere din 13 etape. Catalanii au cedat in meciul de pe terenul gruparii Baskonia, 62 la 65.

Baskonia se afla pe locul 4 in clasament, iar Barcelona �abia pe pozitia a 12-a. In play-off se vor califica doar primele 8 echipe.